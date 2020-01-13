Уряд Австралії виділить 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи після маштабних лісових пожеж. Зокрема висаджуватимуть ліси, фінансуватимуть ветклініки та зоопарки. Раніше в Австралії у постраждалі райони з гелікоптерів для звірів скинули тисячі кілограмів овочів. За підрахунками науковців, на Зеленому континенті від пожежі загинуло понад мільярд тварин.

"Австралія виділить 35 мільйонів доларів на захист дикої природи та відновлення популяції тварин. Ці кошти - лише перший внесок. Маштабні лісові пожежі - справжнє екологічне лихо, яке все ще триває. Приблизно 8 мільйонів гектарів лісів згоріли, нам знадобиться багато часу, щоб відновити флору й фауну", - говорить Джош Фриденберг, скарбник Австралії.