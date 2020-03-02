Главные новости 1 марта: что потрясло мир и Украину [ Редактировать ]
Фото: новости 1 марта / grazmariagruen.at
В воскресенье, 1 марта, в Украине и в мире произошло много важных и интересных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Главные новости
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке.
- В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
- К границам ЕС пришли около 70 тысяч мигрантов из Сирии.
- Лувр закрыли из-за коронавируса.
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и экипаж.
- Турция сбила два сирийских самолета.
Смотрите также курс валют на 2 марта.
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