У 7-летнего ребенка нашли коронавирус [ Редактировать ]
В Волынской области впервые зарегистрировали случай коронавируса. Заражение нашли у 7-летней девочки. Она вместе с родителями на самоизоляции, ее состояние удовлетворительное.
"23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%. Ребенку проведены экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Результат анализа у девочки- положительный", - отметили в Волынской облгосадминистрации.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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