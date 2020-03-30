Новости дня: главные события за 29 марта [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В воскресенье, 29 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- За сутки было зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусом.
- Умер бывший заместитель губернатора Киевщины.
- Бюджет-2020: кому Кабмин Шмыгаля "урезал" финансирование.
- Выход из квартиры только по пропускам: москвичам ужесточили режим самоизоляции.
- Коронавирус "ползет" по Раде: еще один "слуга народа" попал в инфекционку.
- Также читайте, как не заразиться коронавирусом в магазине? И кому откажут в госпитализации?
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