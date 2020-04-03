Мэр Киева Виталий Кличко придумал оригинальный способ призвать украинцев сидеть дома во время карантина.

Так, по окончании одного из видеообращений, в котором он рассказывал о текущей ситуации с коронавирусом в столице, мэр надел черную противовирусную маску с хэштегом "#досить шастать".

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Фрагмент видео, на котором видна маска, глава столицы опубликовал на своей официальной страничке в соцсети Instagram.

"Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы - помогите и сделайте одно: оставайтесь дома", - отметил Кличко.

К слову, такой креатив пришелся по душе пользователям соцсети. "Может осознают, перестанут ШАСТАТЬ без нужды!", "Сидим! Я тоже такую маску хочу!", "Где купить такую маску?", "Ой, класс! Хэштег огонь!", - писали подписчики.

Напомним, в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса, 161 был человек инфицирован.

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