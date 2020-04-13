Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача/ Фото: strana.ua

Статую Христа в Рио-де-Жанейро на Пасху "одели" в халат врача. Таким образом организаторы акции поблагодарили работников сферы здравоохранения во всем мире, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщили ABC News в Twitter.

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Также на монументе появилось слово "спасибо" на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, - США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

"Это послание надежды в непростой период мировой пандемии", - заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

По словам архиепархии Рио, специальная пасхальная церемония должна передать "послание надежды и ободрения в этот деликатный момент мировой пандемии".

Ранее сообщалось, что Елизавета II поблагодарила медиков за борьбу с коронавирусом.