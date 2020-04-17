В пятницу, 17 апреля, в Киеве, на улице Вадима Гетьмана образовался масштабный двойной провал проезжей части. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, провалы образовались в месте от Караваевых дач в направлении Индустриального моста. Автомобильное движение на данном участке перекрыто. Образовались пробки.

Ранее мы писали о том, что возле Ocean Plaza прорвало теплотрассу и лицу "накрыло" паром.