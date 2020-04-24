Понад 200 тонн риби виловили незаконно за минулий рік, - такі дані Держрибагентства України. І щороку ці цифри лише зростають. Нині по всій країні діє нерестова заборона, втім, браконьєри продовжують спустошувати річки.

Катерина Сривкова повернулася з рейду рибоохоронного патруля.

Ми знаходимося неподалік села Сорокошичі - це одне з найулюбленіших місць для рибалок, і не лише для законослухняних. Зараз майже п'ята ранку. Браконьєри зазвичай працюють вночі, тож нам разом з інспекторами теж час виходити на воду.

З нами ще кілька патрульних човнів. Готуємось перевіряти води Київського водосховища. Це - одне з найбільших нерестовищ країни. Під час заборони тут не можна рибалити навіть з берега. Заборонений і рух човнів - як моторних, так і веслових. Штраф за перебування на воді - 170 гривень. До того ж порушникам доведеться заплатити за кожен упійманий хвіст. Судак обійдеться рибалкам у понад 500 гривень, сом - у 400, а лящ - майже в 200.

Олег Крутько, головний держінспектор відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль":

Нерест - це найбільш відповідальний для риби, це її розмноження. І бажано зберігати на воді тишу і спокій, щоб вона гарно віднерестилася. Якщо буде виловлюватися в період нересту, по-перше, популяція її буде зникати. І так зараз зникає риба, тому що ріки міліють.

Втім, штрафи порушників не лякають. Ось ці так звані рибалки закинули понад 70 метрів сіток та витягли більше ніж три десятки хвостів. Риба травмувалася, тож випустити її назад у воду вже не можна.

Сергій Старунов, в. о. начальника управління Державного агентства рибного господарства в Києві та Київській області:

Після потрапляння в сітку вони придавлюються. Намагалися випустити ляща, він спливає. Неможливо випустити, оскільки передавлює зябра, в подальшому він не придатний до життя. Попередній збиток, нанесений державі, складає більше 6 тисяч гривень.

Минулого тижня на Канівському водосховищі патрульним вдалося спіймати на гарячому промисловика Миколу Комара на прізвисько "Товстолоб" - одного з найзавзятіших браконьєрів. Тоді він вполював понад 50 кіло риби на 7,5 тисяч гривень.

Та на воді вдосталь і дрібних порушників. Ці двоє про заборону знали, втім, усе-таки ризикнули порибалити з човна. А цей - причаївся в очереті поряд із сіткою.

Не бачив даже, чесне слово. - Ну як не бачив? Як можна, поясніть мені, будь ласка.

Торік в Україні лише за офіційними даними незаконно виловили понад 200 тонн риби. Патрульні зафіксували майже 50 тисяч порушень.

Олег Баздуганов, в. о. голови державного агентства рибного господарства України:

Було вилучено близько 4 тисяч кілометрів сіткоснастевих матеріалів, що в своїй довжині являється приблизно, як від Києва - до іспанського міста Мадрид. Збитки, завдані рибному господарству, складають близько 45 мільйонів гривень. Щорічно динаміка іде на підвищення.

Нерестова заборона на Київському водосховищі триватиме до кінця травня. Інформацію щодо інших водойм дивіться на сайті Держрибагентства - щоб не наражатися на конфлікт із законом.