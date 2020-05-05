Президентські вибори у Польщі - під загрозою. Вони мають відбутися 10 травня в умовах карантину, голосувати люди повинні поштою. Втім, в опозиції, яка контролює верхню палату парламенту, такий спосіб волевиявлення вважають антиконституційним, тому вибори можуть перенести.

Серед можливих дат - 17 чи 23 травня.