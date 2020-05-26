Медреформа потребує комплексного реформування: Юлія Світлична перейнялася проблемами медицини на Харківщині [ Редактировать ]
І хоча в Лозівському районі на Харківщині вдалося уникнути скорочення лікарень та медперсоналу - навіть на другому етапі медреформи - 15 тисяч дітей у Лозовій лікують разом із дорослими. Гостро стоїть і питання низьких зарплат медиків стаціонару, не вистачає сучасного обладнання. Хірургічний корпус Лозівської районної лікарні. Щодня - сюди привозять людей з інсультом. Щоб рятувати їм життя, в умовах районної віддаленої лікарні, необхідне спеціальне обладнання. І такий апарат контрольованої гіпотермії для реанімаційного відділення - лікарі сьогодні отримали.
Прилад знижує температуру тіла хворої людини, а отже у лікарів з'являється час для порятунку.
Юрій Шевченко, завідувач травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства "Лозівське територіальне медичне об'єднання":
Пациентов с черепно-мозговыми травмами к нам поступает довольно-таки много. И до того, как им начнет оказываться уже специализированная помощь, пока приедет бригада с Харькова, ну проходит какой-то промежуток времени. Два-три часа. Гипотермия в данной ситуации будет не побоюсь этого слова, спасать жизнь данных пациентов.
У цих коробках прилад для дезінфекції ендоскопів. У більшості українських лікарень їх досі миють вручну. А це, такі необхідні в період пандемії багаторазові, захисні маски.
И я думаю, что это то, что вам необходимо и то, что будет вам служить.
У Лозівському районі на другому етапі медреформи - лікарів чи ФАПи не скорочували. Але зарплати медикам залишили занизькими.
Іван Жовтий, директор комунального некомерційного підприємства "Лозівське територіальне медичне об'єднання":
Люди, можна сказать, живуть тут в лікарні, потому шо приходив, день відпрацював, ніч віддіжурив, день відробив, пішов дома переспав, якщо удалось переспать, опять на работу, на работу, на работу. І медичні сестри, і молодші медичні сестри, і лікарі в тому числі, практично роблять на рівні мінімальних заробітних плат.
І не зарплатами єдиними. Медична сфера потребує комплексного реформування.
Юлія Світлична, народний депутат України:
Медицинскую сферу нужно укреплять комплексно. А не точечно. Это и подход к условиям в больницах, это, безусловно, увеличение заработных плат медикам и врачам. И конечно же, пополнение новым оборудованием. Для того, чтобы уже в 21 веке можно было пользоваться высококачественным оборудованием - то, которым пользуется весь цивилизованный мир. Этому мы уделяли внимание, будем продолжать в дальнейшем тоже укреплять больницы новым оборудованием, новыми медицинскими аппаратами для того, чтобы было и медикам проще работать, и пациентам эффективнее лечиться.
Підвищити ефективність лікування має також створення в районі окремої дитячої поліклініки. Адже зараз 15 тисяч малюків лікують разом із дорослими. Але зробити це можна лише за рішенням уряду. Депутатське звернення до Кабміну Світлична вже готує.
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