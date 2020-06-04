Поліцейське свавілля: Івано-Франківськ сколихнув грандіозний скандал [ Редактировать ]
Тим часом, маємо черговий скандал за участі поліції. Цього разу в Івано-Франківську. Там затримали двох хлопців, які влаштували бійку на вулиці, та у відділку стражі правопорядку почали їм погрожувати і грубо лаятися.
Один із затриманих усе записав на диктофон. Батько хлопця передав запис у прокуратуру та керівництву обласної поліції. Відреагували там миттєво - провели службове розслідування. Двох поліцейських звільнили, ще трьох - притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Остап Білейчук, тво заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області:
Прослухавши аудіо запис, нами було встановлено працівників поліції, які нетактовно себе вели відносно вказаних громадян. Дані працівники в правоохоронній системі працюють більше 10 років. Також повідомляємо, що матеріали розслідування будуть передані терміново до прокуратури.
по теме
На Прикарпатті через байдужість лікарів померла жінка
Лікарі відмовилися допомогти жінці та понад чотири години тримали її в приймальному відділенні, а потім відправили в іншу лікарню - хвора жінка померла на півдорозі
В Україні посилять контроль за роботою поліції
Що зміниться в Нацполіції після злочину у Кагарлику? І як планують посилити контроль за правоохоронцями?
Изнасилование в Кагарлыке: жертва раскрыла детали
Девушка, которую изнасиловали в Кагарлыке, впервые поделилась событиями того дня
В ООН засудили тортури і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика
Зґвалтування у Кагарлику сталося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька
В Ужгороді супермаркет став осередком зараження коронавірусом
У п'ятьох працівників супермаркету підтвердили COVID-19, попри це магазин продовжує працювати