Тим часом, маємо черговий скандал за участі поліції. Цього разу в Івано-Франківську. Там затримали двох хлопців, які влаштували бійку на вулиці, та у відділку стражі правопорядку почали їм погрожувати і грубо лаятися.

Один із затриманих усе записав на диктофон. Батько хлопця передав запис у прокуратуру та керівництву обласної поліції. Відреагували там миттєво - провели службове розслідування. Двох поліцейських звільнили, ще трьох - притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Остап Білейчук, тво заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області: