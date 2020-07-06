Протяжність маршруту становить дев'ять з половиною тисяч кілометрів

До Києва прибув поїзд із китайського Уханя. Це перший прямий контейнерний потяг такого сполучення. Рейси планують зробити щотижневими. Протяжність маршруту становить дев'ять з половиною тисяч кілометрів.

Цю відстань поїзд долає за п'ятнадцять діб. Серед перших вантажів потяга - обладнання, вироби з алюмінію, одноразові шприци, поліетилетиленова тара та продукція легкої промисловості.

Як зазначив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, раніше через Україну проходили лише транзитні маршрути між західною КНР та Західною Європою.