В океане проходит рекордная мусорная чистка (видео) [ Редактировать ]
Фото: oceanvoyagesinstitute.org
В водах мирового океана выловили более 100 тонн пластикового мусора.
Об этом сообщает Oceanvoyageinstitute
По информации, специалисты экспедиции провели в океане 48 дней у побережий Калифорнии и Гавайских островов.
Отмечается, что в выловленных частичках мусора были обнаружены найдены скелеты животных океанической фауны, которые погибли из-за выброса пластмассы.
Ранее мы писали, что в океане нашли бутылку, в которой обнаружили самое старое в мире послание. Находка была сделана в Австралии.
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