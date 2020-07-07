В водах мирового океана выловили более 100 тонн пластикового мусора.

Об этом сообщает Oceanvoyageinstitute

По информации, специалисты экспедиции провели в океане 48 дней у побережий Калифорнии и Гавайских островов.

Отмечается, что в выловленных частичках мусора были обнаружены найдены скелеты животных океанической фауны, которые погибли из-за выброса пластмассы.

Ранее мы писали, что в океане нашли бутылку, в которой обнаружили самое старое в мире послание. Находка была сделана в Австралии.