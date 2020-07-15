Українці зможуть потрапити до сусідньої країни лише з дозволом угорської поліції

Нові правила в'їзду і транзиту через Угорщину набувають чинності від сьогодні. Українці зможуть потрапити до сусідньої країни лише з дозволом угорської поліції.

Щоб його отримати, треба подати електронну заявку і вказати вагому підставу для в'їзду. Це може бути лікування, навчання або працевлаштування. Транзит дозволений, якщо мандрівник повертається до України.

Або ж якщо погоджується пройти тест на коронавірус і має документи для в'їзду в країну, куди прямує далі. Територію Угорщини потрібно перетнути за 24 години.