Нові правила в'їзду та транзиту через Угорщину набувають чинності відсьогодні. Україна опинилася в списку країн "червоної зони", громадянам яких заборонений в'їзд до Угорщини без вагомих на те причин.

На Закарпатських КПП вже третій день кілометрові черги. Водії не розуміють, кому дозволений проїзд, тож Мар'яна Мартин вирішила розібратися в нових правилах.

Ярослав везе заробітчан зі Львова до Італії. Перетинатиме українсько-угорський кордон на КПП "Тиса". Його бус уже майже біля шлагбаума. Щоб дістатися сюди - майже добу простояв у черзі.

Андрій Старий, перевізник зі Львова:

Ми приїхали вчора пів 5 дня. Ми стояли з мосту то було 2,5 км до, сюди до кордону зупинилися і цілу ніч ми простояли. Буквально ну ми під'їхали може бусів 20 за цілу ніч.

На ранок на цьому пункті пропуску в очікуванні понад сотня мікроавтобусів. Напередодні ж автомобілів було майже триста. Кілометрові затори утворилися й на інших КПП на кордоні з Угорщиною.

Ажіотаж на кордоні спричинили заяви угорського уряду про закриття в'їзду для українців з 15 липня. Нові обмеження запровадили у зв'язку зі зростанням нових випадків зараження. Україну сусіди зарахували до держав "червоної зони". Що змінилося, водії не знають, тому із собою везуть повний комплект документів.

Василь Антонюк, перевізник із Чернівців:

З собою в дорозі тести нам не потрібен, але це я робив сам особисто, це в мене є тест на кров. Я в шоці, ми 12-13 годин стоїмо. Скажіть що дальше, і ще не знаємо чи ми переїдемо чи не переїдемо.

Декого з водіїв угорці через кордон не пустили.

Бронь готеля, це всьо не йде?

Іван та Олексій, перевізники з Івано-Франківська:

Та що, все одно нічого не зрозуміло, хоча б хтось вийшов, сказав що так. Тут не стійте проїзду не буде. Ми відчуваємо нашу незахищеність.

Прикордонники кажуть: роз'яснення щодо нових обмежень отримали для ознайомлення лише напередодні увечері. Згідно з ними, водії, які здійснюють вантажні перевезення, та транзитні пасажири, у яких є відповідні документи - звільняються від обмежень.

Ольга Трачук, речник Чопського прикордонного загону:

Пропуск іноземців, які прямують із "червоної зони" на даний час, до Угорщини заборонений. Про те, це не стосується офіційних делегацій, групових поїздок сільськогосподарських компаній, організаторів міжнародних спортивних змагань та спортивних команд. Дозволяється проїзд транзитом через територію Угорщини.

Дозволено також перебувати в тридцятикілометровій зоні, якщо загальний час подорожування країною не перевищуватиме двадцяти чотирьох годин. Прикордонники зазначили: транзитні поїздки через Угорщину дозволені тільки через пункти пропуску "Лужанка" та "Тиса".