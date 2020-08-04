У Білорусі починається голосування на президентських виборах [ Редактировать ]
Сьогодні в Білорусі починається голосування на виборах президента. Лукашенко балотується вшосте, двох із його опонентів ЦВК відсторонила від виборів.
Громадяни масово виходять на мітинги на підтримку інших кандидатів. Волевиявлення триватиме до 9 серпня, однак ЦВК обмежує доступ спостерігачів на дільниці, а незалежних соцопитувань чи екзит-полів у країні не проводять.
по теме
Выборы в Беларуси: ЦИК проведет экстренную встречу с кандидатами в президенты
Причину экстренного собрания не назвали
В России дали ответ на заявление Лукашенко о боевиках
Во вторник, 4 августа, в Министерстве иностранных дел России сделали заявление
На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков - Лукашенко
Во вторник, 4 августа, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны
Лукашенко раскрыл секрет лечения от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как можно вылечиться от Covid-19
Російських найманців підозрюють в організації масових заворушень у Білорусі
Росія намагалася приховати відправку двох сотень найманців з приватної військової компанії "Вагнера", - про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко