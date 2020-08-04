Сьогодні в Білорусі починається голосування на виборах президента. Лукашенко балотується вшосте, двох із його опонентів ЦВК відсторонила від виборів.

Громадяни масово виходять на мітинги на підтримку інших кандидатів. Волевиявлення триватиме до 9 серпня, однак ЦВК обмежує доступ спостерігачів на дільниці, а незалежних соцопитувань чи екзит-полів у країні не проводять.