Вокруг Киева построят 150-километровую объездную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".



Отмечается, что проект будет реализован до 2025 года в рамках программы "Большая стройка".

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Дорога будет построена полукольцом общей протяженностью в 150 км. Также предполагается строительство моста через Днепр.

Строительство первого участка объездной дороги начнется в 2021 году.



Предполагается, что новая объездная дорога сконцентрирует 70% грузового трафика, которые сегодня проходит транзитом через Киев.





Ранее сообщалось, что ЕБРР даст Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.