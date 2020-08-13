Вокруг Киева построят огромную объездную дорогу [ Редактировать ]
Вокруг Киева построят 150-километровую объездную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".
Отмечается, что проект будет реализован до 2025 года в рамках программы "Большая стройка".
Дорога будет построена полукольцом общей протяженностью в 150 км. Также предполагается строительство моста через Днепр.
Строительство первого участка объездной дороги начнется в 2021 году.
Предполагается, что новая объездная дорога сконцентрирует 70% грузового трафика, которые сегодня проходит транзитом через Киев.
Ранее сообщалось, что ЕБРР даст Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.
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