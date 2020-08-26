"Допустившие сдачу Крыма должны понести ответственность" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допустившие легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность. По его словам, для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса. Об этом он заявил в интервью Euronews.
Он заявил, что отдавать Крым нельзя было и это большая проблема.
"Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все ответят. Много кто в этом участвовал", - заявил Зеленский.
Он сказал, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать. По словам президента, за шесть лет не создана ни одна переговорная площадка по вопросу деоккупации Крыма и это будут пытаться исправить.
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