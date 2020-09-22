Смарткожа "научилась" чувствовать прикосновения с человеческой скоростью [ Редактировать ]
Ученые из технологического университета Мельбурна "научили" электронную кожу чувствовать боль.
Об этом пишет Tech Xplore.
Устройство отзывается на болезненные ощущения с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг человека.
Отмечается, что специалисты добились от электронной кожи распознавания между прикосновением к булавке и уколом ею. Новую технологию оценят и смогут примеять при создании бионических протезов или интеллектуальной робототехники.
Ранее мы писали, что ученым удалось изобрести электронную кожу, способную контролировать состояние здоровья человека.
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