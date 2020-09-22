Ученые из технологического университета Мельбурна "научили" электронную кожу чувствовать боль.

Об этом пишет Tech Xplore.

Устройство отзывается на болезненные ощущения с той же скоростью, с которой нервные сигналы поступают в мозг человека.

Отмечается, что специалисты добились от электронной кожи распознавания между прикосновением к булавке и уколом ею. Новую технологию оценят и смогут примеять при создании бионических протезов или интеллектуальной робототехники.

Ранее мы писали, что ученым удалось изобрести электронную кожу, способную контролировать состояние здоровья человека.