Астронавты NASA провели демонстрацию работы на Луне скафандра под водой бассейна космического центра.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Космонавты смоделировали задачи, которые будут выполнятся на поверхности Луны во время миссии.

Астронавты в демонстрационной версии исследовательского скафандра и инженеры в водолазном снаряжении смоделировали несколько различных задач, которые команда будет выполнять на поверхности Луны.

Отмечается, что тестирование поможет определить наилучший набор возможностей для разработки оборудования для лунной программы Artemis.

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