Исследователи заявили, что в течение 28 часов коронавирус "живет" на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь Об этом сообщает BBC.

Такие результаты показало исследование национального научного агентства Австралии.

В целом вирус чаще всего передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Но эксперты утверждают, что он также может распространяться летающими частицами в воздухе, а также находясь на таких поверхностях, как металл, бумага и пластик.

Предварительные лабораторные исследования показывали, что новый коронавирус может жить в течение двух-трех дней на банкнотах и ​​стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.

Однако последнее исследование австралийского агентства CSIRO показало, что вирус способен жить в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов, пластике и бумажных банкнотах при температуре 20° C, что примерно равно комнатной температуре.

Для сравнения, вирус обычного гриппа может жить при тех же параметрах в течение 17 дней.

Установление того, как долго вирус остается жизнеспособным на поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать и уменьшить его распространение, а также лучше защищать людей.

Исследование показало, что вирус выживал меньше времени при высоких температурах; он переставал быть инфекционным в течение 24 часов при температуре 40°C на некоторых поверхностях.

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