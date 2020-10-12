13-летний подросток перепил энергетиков и отключился во время тренировки Источник: ФК "Динамо" (Киев)

В субботу днем, 10 октября, на стадионе детско-юношеской футбольной академии "Динамо" 13-летний ​​парень потерял сознание на тренировке. Об этом сообщает Facebook-страница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Реанимационная бригада, прибывшая на вызов, уже зафиксировала клиническую смерть, но медикам удалось вернуть юного спортсмена.

Как оказалось, перед тренировкой подросток напился энергетических напитков.

После стабилизации состояния юношу доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался 17-летний украинец. Это третий случай смерти несовершеннолетнего в стране от новой инфекции с начала пандемии.