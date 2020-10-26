На Чернігівщині Анатолій Гунько із "Слуг народу" лідирує на довиборах у Верховну Раду [ Редактировать ]
Триває підрахунок голосів і на довиборах у Верховну Раду. На 208 окрузі на Чернігівщині натепер опрацювали 17,5 відсотків бюлетенів. Лідирує Анатолій Гунько зі Слуги народу. У нього майже 36 відсотків голосів.
У спину йому дихає Олег Ляшко з однойменної Радикальної партії, у нього на майже на два відсотки менше. Нагадаю, довибори на цьому окрузі оголосили після того, як у травні загинув нардеп Валерій Давиденко.
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