Триває підрахунок голосів і на довиборах у Верховну Раду. На 208 окрузі на Чернігівщині натепер опрацювали 17,5 відсотків бюлетенів. Лідирує Анатолій Гунько зі Слуги народу. У нього майже 36 відсотків голосів.

У спину йому дихає Олег Ляшко з однойменної Радикальної партії, у нього на майже на два відсотки менше. Нагадаю, довибори на цьому окрузі оголосили після того, як у травні загинув нардеп Валерій Давиденко.