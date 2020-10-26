Порушення карантинних обмежень, нестача скриньок та кабінок. Недотримання норм виборчого процесу напередодні фіксували по всій країні. Які міста та регіони відзначилися найбільше - далі в сюжеті.

Гастролери на виборах. Це - столична дільниця. А до неї автобусами звозять людей. У двох бусах майже півтори сотні "пасажирів" усі з Житомирської області. Їхали продавати свої голоси. Поліція вже встановила й організатора цієї виборчої гастролі.

А це вже у передмісті Києва. І тут теж упіймали гастролера. Цей молодик змінив місце реєстрації, але навіть назвати свій будинок - не може!

Мережу підкупу виборців викрили і в Ірпені. Організатор оборудки - командир одного з факультетів Національного університету Державної фіскальної служби. За його вказівкою у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти до дільниці за місцем проживання і віддати свої голоси за конкретних кандидатів. Вартість одного голосу понад півтори тисячі гривень. За це організатор може сісти до 7 років.

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А в селі Соснівка на Сумщині виявили порушення, гідне Оскара! Там організували паралельну підставну дільницю. Та ще й у будинку культури. Більше того, фальсифікатори навіть розіслали жителям запрошення на голосування. Тож у справжню дільницю, на околиці села, люди просто не йшли!