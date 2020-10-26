Хоча загалом у країні прийшли голосувати трохи більш як третина виборців, на частині дільниць були й черги. А також - і претензії від виборців. На що жалілися найбільше - наші журналісти розкажуть.

На Прикарпатті у деяких ДВК не дорахувалися бюлетенів. А десь працівники комісії помилково їх зіпсували.

Богдан Морикіт, координатор спостереження громадянської мережі "Опора":

Відповідно дільнична комісія не почала працювати у 8 годині, прийшлося їх передруковувати.

В Івано-Франківську, який перебуває в червоній зоні, всі дільниці відкрилися вчасно. Карантинні заходи такі, як і всюди - масковий режим, температурний скринінг і дистанція. До столів допускають лише по троє.

Людям із підвищеною температурою вхід на територію ДВК дозволений. От тільки окремої кабінки тут не передбачили.

Віталій Ходан, голова дільничої виборчої комісії:

Але ми просто ту людину відводимо на окремий стіл, вона окремо стоїть в куточку, вона там проголосувала, вкинула бюлетень і пішла. Після того ми стіл дезінфікуємо. -А чому не зробили. Це ж порушення таємниці голосування? - Там де людина голосує її ніхто не бачить.

На багатьох дільницях - черги. Багато виборців довго стоять у кабінках, бо ніяк не можуть розібратися із бюлетенями.

Одещина почала голосувати вчасно. Найгучніше порушення у місті Ізмаїл. За даними поліції, туди прибули три автобуси по півсотні людей у кожному. Гастролери приїхали голосувати за гроші. Від чотирьохсот до тисячі гривень.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:

Там же на місці було встановлено особу, яка мала грошові кошти та списки вказаних людей і повинна була їх супроводити для подальшого голосування.

А ще в людей здавали нерви у довжелезних чергах. У Кропивницькому на одній із дільниць жінка просто порвала свої бюлетені.

Олександр, житель Кропивницького:

Как это можна так, и все друг на друге, извините, расстояние нигде никто не соблюдает, как так можна? У человека поднялось давление, она гипертоник, и тут с бюлетенем выйти нельзя, положить нельзя, вызвать скорую нельзя.

Після інциденту жінці викликали швидку і поліцію, яка склала на неї адмінпротокол. У Харкові на дільницях теж були довгі черги. Всі люди стояли у масках, та дистанції ніхто не дотримувався. А на одній з дільниць під час голосування - зникло світло.

Харків'яни у соцмережах - виклали відео, як у Черкаській Лозовій автобус привозив людей до виборчої дільниці.

У Дніпрі Люди чи то навмисно, чи то від нервів рвали бюлетені, фотографували бланки та намагалися винести їх з дільниці.

Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Чотири з них це щодо пошкодження бюлетеня чи винесення бюлетеня, і один з них це незаконна агітація це в день виборів.

На одній із виборчих дільниць Дніпра члени виборчої комісії не знайшли великого сейфа для бюлетенів. Однак викрутилися, як альтернативу використали каструлю.

На Херсонщині сейф був. Щоправда, користі з нього - катма. Його просто не змогли відчинити, а значить, і вчасно почати голосування. Тож довелося викликати надзвичайників і розрізати.

Загалом вибори в Україні минули доволі спокійно. Порушення були, але несистемні. А от явка виявилася доволі низька. Не зважаючи, на великі черги перед дільницями.