Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что инфицированных COVID-19 норок обнаружили еще в пяти странах помимо Дании. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Как заявили в ВОЗ, инфицирование норок произошло после контакта с инфицированными людьми.

Норки заразились после контакта с инфицированными людьми

Стоит отметить, что новые случаи заражения зарегистрировали в:

Дании,

Испании,

Италии,

Нидерландах,

США,

Швеции

Стоит отметить, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. В то же время межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.

Ранее, Дания объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 миллионов особей на 1080 фермах - после выявления мутации, которая может передаваться человеку.

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