Зараженных коронавирусом норок обнаружили еще в шести странах - ВОЗ [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что инфицированных COVID-19 норок обнаружили еще в пяти странах помимо Дании. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Как заявили в ВОЗ, инфицирование норок произошло после контакта с инфицированными людьми.
Норки заразились после контакта с инфицированными людьми
Стоит отметить, что новые случаи заражения зарегистрировали в:
- Дании,
- Испании,
- Италии,
- Нидерландах,
- США,
- Швеции
Стоит отметить, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. В то же время межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.
Ранее, Дания объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 миллионов особей на 1080 фермах - после выявления мутации, которая может передаваться человеку.
Читайте также, в Великобритании коронавирусную инфекцию впервые подтвердили у домашней кошки.
по теме
В понедельник, 26 октября, по данным Всемирной организации здравоохранения суточный прирост заражений коронавирусом по всему миру снизилось
Ученые рассказали, сколько коронавирус активен на коже человека
Глобальная биотехнологическая компания CSL начнет производство миллионов флаконов
Тварини на хутрових фермах заразилися від хворих людей і тепер діють як "резервуар ковіду". Небезпека у тому, що вірус у їхньому організмі мутує і працівники інфікуються від тварин уже новим штамом
Медична система України має свою межу, тому українцям варто докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил