І якщо одних ліків не вистачає, доступ до інших не завадило б і обмежити. Йдеться про антибіотики. Їхнє споживання в Україні цього року зросло аж у сорок разів.

Лікарі кажуть - наслідки для здоров'я українців можуть бути дуже поганими. У чому полягає небезпека - розбиралася Ксенія Барвіненко.

Про рекордне зростання продажів антибіотиків заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Ми відмічаємо зростання в тому числі антибіотиків, які купуються в аптечній мережі, які купуються не за призначенням лікаря.

А в уряді одразу кинулися перекладати відповідальність на самих містян. Мовляв, займаються самолікуванням.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

В Україні найвища резистентність від прийняття антибіотиків, це означає, що люди вживають антибіотики, тому що десь почули, хтось їм розказав, приймати антибіотики потрібно виключно за рецептом лікарів.

Приймати антибіотики без рецепта лікаря - як мінімум незаконно, як максимум небезпечно для життя. Адже організм звикає до таких препаратів. І потім не реагує на лікування, кажуть експерти.

Андрій Александрін, засновник Національної експертної групи з інфекційного котролю:

Весь мир вошел в постантибиотиковую эру, то есть это та эра когда антибиотики не будут воздействовать. У нас новые поколения детского населения уже обречены, у детей уже широкая лекарственная устойчивость и ни один антибиотик, даже самый последний, так называемые антибиотики резерва, они уже не влияют на патогены, потому что они устойчивы ко всем антибиотикам.

У проблеми звикання до антибіотиків - дві складові. Перша - це громадяни, які займаються самолікуванням і купують препарати без рецепта.

Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України:

Це не простий лікарський засіб антибіотик і самостійно його не можна приймати, але випадки такі на жаль трапляються. Люди просто купляють в домашню аптечку, щоб було на випадок того, якщо з ними щось станеться такий препарат був.

І цей потік бездумного самолікування міг би припинити електронний рецепт.

Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України:

На жаль у нас не працює сьогодні в державі електронний рецепт, і ми як асоціація постійно звертаємось до МОЗ як найшвидше впровадити електронний рецепт по якому будуть відпускатися в тому числі і антибіотиик.

Друга складова - лікарі, які часом бездумно призначають антибіотики людям, навіть, якщо для цього немає причин.

Андрій Александрін, засновник Національної експертної групи з інфекційного котролю:

То что на сегодняшний день даже мы видим масовое назначение со стороны медработников при коронавирусной инфекции это неправильнео, если человек попадает в лечебное учреждение с двухсторонней вирусной пневмонией и внутри лечебного учреждения, к нему присоединяется еще бактериальная пневмония, тогда конечно следует назначать антибиотики, но мы к сожалению видим масовое злоупотребление назначениями антибиотиков для профилактики со стороны медицинских сотрудников, это неправильно.

І тут без контролю держави не обійтися. Перегляд протоколів лікування, перевірка кваліфікації лікарів і, звичайно, контроль за обігом антибіотиків - це лише маленька частина у боротьбі проти звикання до препаратів, кажуть експерти.