В МОЗ рассказали, сколько стоит ведение больных COVID-19 [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько стоит ведение больных коронавирусом в Украине. По его словам, это примерно 38 тысяч гривен на человека.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Он подчеркнул, что эта сумма без учета тех, кто находится в реанимации.
"Если мы сейчас говорим в среднем сколько стоит ведение больных это примерно 38 тысяч гривен. Это без учета больных, находящихся в реанимации, там гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.
Ранее мы писали, будут ли вакцинировать людей, переболевших коронавирусом.
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