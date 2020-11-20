Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько стоит ведение больных коронавирусом в Украине. По его словам, это примерно 38 тысяч гривен на человека.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что эта сумма без учета тех, кто находится в реанимации.

"Если мы сейчас говорим в среднем сколько стоит ведение больных это примерно 38 тысяч гривен. Это без учета больных, находящихся в реанимации, там гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.

Ранее мы писали, будут ли вакцинировать людей, переболевших коронавирусом.