Польша готова отдать Украине излишки вакцины от коронавируса, которую ей выделят из ВОЗ.

Правительство Республики подписало важную декларацию, в которой сказано, что в случае появления излишков препарата для прививки от COVID-19 они будут переданы третьим странам.

Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине.

В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной по поводу передачи вакцины продолжаются, но деталей пока нет.

Читайте также, в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

Кроме того, Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта.

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