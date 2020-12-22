Польская вакцина для Украины: сделано резонансное заявление [ Редактировать ]
Польша готова отдать Украине излишки вакцины от коронавируса, которую ей выделят из ВОЗ.
Правительство Республики подписало важную декларацию, в которой сказано, что в случае появления излишков препарата для прививки от COVID-19 они будут переданы третьим странам.
Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине.
В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной по поводу передачи вакцины продолжаются, но деталей пока нет.
Читайте также, в Евросоюзе одобрили вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.
Кроме того, Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта.
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