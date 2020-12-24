За минувшую неделю на территории Украины зафиксировали 171 996 инфицированных гриппом и ОРВИ.

В стране заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией ниже базовой линии на 6,3% меньше эпидпорога. Более 40% заболевших составляют дети, возрастом до 17 лет.

В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что на протяжении недели от тих заболеваний получили вакцины 14 464 украинца. При этом, с начала сезона привились 165 667 человек.

Читайте также, смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа. За первые десять месяцев 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев.

Кроме того, на территории Украины создан тест, определяющий коронавирус и грипп. Разработчики выразили надежду, что комбинированный анализ вызовет большой интерес у руководства украинского Минздрава.

Напомним, в Николаевской области вспышка птичьего гриппа. Вероятным источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица.

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