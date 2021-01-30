В Запорожье скончался 17-летний подросток Александр, который ранее пережил клиническую смерть в школе во время перемены. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Елена Ярошенко.

Известно, что мальчик учился в запорожской школе №15. Причина трагедии не уточняется.

"Сегодня остановилось сердце парня... Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо, что он сможет, и мы увидим, как он танцует выпускной вальс. Но он стал ангелом", – написала волонтер.

Женщина высказала соболезнование родителям мальчика.

Напомним, ученик 11-А класса внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала, когда дети готовились к уроку физкультуры. Медики прибыли вовремя и оказали помощь подростку.

Местный портал 061.ua пишет, что до приезда скорой учитель физкультуры и школьный медик делали школьнику непрямой массаж сердца. В больнице парень находился в медикаментозном сне и на ИВЛ.

"Как раз закончился шестой урок. Часть детей ушла домой, а у 11-А был урок физкультуры и дети после урока истории пошли в спортзал. Как только мальчики зашли в раздевалку, один из парней упал", – рассказала директор учебного учреждения Оксана Кириченко.

В школе говорят, что он никогда не жаловался на здоровье, хронических болезней также не было.

"Можно снять шляпу перед медицинской сестрой, которая владела принципами реанимации, смогла ребенка поддержать до приезда скорой помощи", – говорил директор Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко.

Ранее сообщали, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

А в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

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