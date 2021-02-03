В Ивано-Франковске городской председатель предлагает сделать для туристов и жителей города новую услугу. Так, он предлагает дать возможность людям заняться любовью за 100 000 на городской ратуше. Об этом написал Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Такое предложение прозвучало после того как одну из пар застукали на "горячем".

Новую услугу введем на ратуше! 100000 грн за занятие любовью на фоне панорамы города!

По словам Марцинкива, все средства пойдут на реставрацию ратуши. Поручить исполнение такой идеи он предложил КП "Центр развития города и рекреации".

В сети уже задали множество вопросов о том, будут ли скидки и льготы для студентов и пенсионеров.

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