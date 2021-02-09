Под Львовом бандиты похитили бизнесмена, чтобы не возвращать $158 000 долга (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая похитила и пытала местного бизнесмена. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Некоторое время назад 30-летний житель Львовской области одолжил у местного предпринимателя $200 тыс. Чтобы не возвращать $158 тыс. остатка долга, он обратился к 33-летнему лидеру преступной группы - "смотрящему" по Червоноградскому району.
В начале ноября 2020 года пятеро подручных "авторитета" похитили бизнесмена и вывезли за город. Избивая и угрожая расправой над его семьей, они заставляли мужчину отказаться от долга и платить им ежемесячно по 5000 грн за возможность беспрепятственно вести бизнес.
Во время обысков у членов банды изъяли оружие и боеприпасы, "корочки" сотрудников правоохранительных органов, спецодежду с шевронами правоохранительных подразделений, десятки паспортов и телефонов.
Преступники задержаны, им предъявлено обвинение по факту незаконного лишения свободы предпринимателя и вымогательство (ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.1 ст. 255-1 и ч.1 ст.255-3 УК Украины).
Правоохранители проверяют банду на совершение ряда других тяжких преступлений. По оперативным данным, группировка специализировалась на похищении состоятельных людей с целью вымогательства.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье ликвидировали две банды рэкетиров, которые выбивали "долги" и собирали "дань".
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