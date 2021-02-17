У Кропивницькому на хабарі погорів заступник керівника обласного департаменту охорони здоров'я. За 500 доларів чиновник обіцяв працевлаштувати в медичний заклад. При цьому надавав робочі місця у лікарнях та клініках як керівникам, так і молодшому медичному персоналу.

Правоохоронці зафіксували вже з десяток таких випадків. Відкрито кримінальне провадження. Чи брали участь в оборудці інші чиновники - з'ясує слідство.