Олімпіада для своїх. У Токіо вирішили не пускати глядачів з-за кордону на літні ігри. Щоб не загострювати ситуацію з пандемією. Своє рішення офіційний Токіо ще має обговорити з представниками Міжнародного олімпійського комітету.

Рік тому, в розпал пандемії, МОК вирішив перенести на рік Олімпійські ігри. За новим розкладом, Олімпіада стартує 23 липня, паралімпіада - 24 серпня цього року.