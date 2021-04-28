За минувшие сутки, 27 апреля, в Украине подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровели – 20 062 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.

Количество новых случаев коронавируса в регионах в сутки:

Киев - 1070;

Винницкая область - 223;

Волынская область - 356;

Днепропетровская область - 584;

Донецкая область - 811;

Житомирская область - 232;

Закарпатская - 115;

Запорожская область - 485;

Ивано-Франковская область - 102;

Киевская область - 384;

Кировоградская область - 134;

Луганская область - 213;

Львовская область - 530;

Николаевская область - 281;

Одесская область - 522;

Полтавская область - 445;

Ривненская область - 417;

Сумская область - 267;

Тернопольская область - 206;

Харьковская область - 818;

Херсонская область - 222;

Хмельницкая область - 483;

Черкасская область - 445;

Черновицкая область - 129;

Черниговская область - 116.

Ранее мы писали, что Департамент здравоохранения Канады провел исследование, после чего подтвердил связь вакцинации препаратом от AstraZeneca и образования тромбов. В стране решили не вводить дополнительных ограничений на использование вакцины AstraZeneca. От патологии с образованием тромбов также есть лекарство.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей после проведения вакцинации.

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