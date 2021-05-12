В городе Лода, который близ Тель-Авива, объявили комендантский час. На такой шаг пошли после вчерашних массовых беспорядков, вспыхнувших в городе на фоне ракетного обстрела из Сектора Газа.

Об этом сообщает израильский портал newsru.co.il.

Комендантский час в Лоде начнет действовать с 20:00 среды, 12 мая. О введении комендантского часа объявила израильская полиция.

Сейчас улицы города патрулируют сотни полицейских, а также бойцов пограничной службы Израиля.

Читайте также, в израильском городе Сдерот был введен режим чрезвычайного положения из-за риска террористического вторжения со стороны организации ХАМАС. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта. В результате обстрела Израиля пострадала, в частности, школа в городе Ашкелон.

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