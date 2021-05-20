Перші знімки з Марса надіслав китайський ровер "Чжужун". На світлинах видно антену марсохода і сонячні батареї, а також рейки для спуску апарата з посадкової платформи.

Китайський марсохід приземлився на Червоній планеті у суботу. Найближчими днями він спуститься з платформи і почне вивчати поверхню північної півкулі Марса.

"Чжужун" шукатиме ознаки життя, досліджуватиме ґрунти, ділянки, вкриті кригою, та атмосферу планети.