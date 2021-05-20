Китайський ровер "Чжужун" надіслав перші знімки з Марсу [ Редактировать ]
Перші знімки з Марса надіслав китайський ровер "Чжужун". На світлинах видно антену марсохода і сонячні батареї, а також рейки для спуску апарата з посадкової платформи.
Китайський марсохід приземлився на Червоній планеті у суботу. Найближчими днями він спуститься з платформи і почне вивчати поверхню північної півкулі Марса.
"Чжужун" шукатиме ознаки життя, досліджуватиме ґрунти, ділянки, вкриті кригою, та атмосферу планети.
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Марсоход "Чжучжун" останется в спускаемом аппарате на несколько дней для тестирования, после чего будет исследовать равнину Утопия в северном полушарии Марса. Запланированный срок его работы составляет 90 марсианских суток. Он сможет передвигаться со скоростью 200 метров в час
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