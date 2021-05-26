Украинцев эвакуировали из Сектора Газа [ Редактировать ]
Украинцев, выразивших желание вернуться домой, эвакуировали из Сектора Газа через территорию Египта. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и вскоре летят в Киев", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды.
"Украина и Египет приложили безумных усилий для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - добавил он.
Кулеба также поблагодарил египетскую сторону за помощь в эвакуации людей из Сектора Газа.
"Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, вывезший из Сектора Газа граждан трех стран. Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам. Я благодарен египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачную сотрудничество", - подытожил глава МИД.
Напомним, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину обеспечить эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Проведение эвакуации возложили на Министерство иностранных дел и Мининфраструктуры.
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