В понедельник, 31 мая, в Беларуси массово "заминировали" более 270 учреждений образования и государственных структур. Об этом сообщило МВД.

Соответствующие электронные письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали все места. Как выяснилось, информация оказалась ложной. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц.

В МВД Беларуси напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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