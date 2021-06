Юго-восточные регионы Австралии залили сильные дожди, а также обрушился масштабный снежный шторм, который привел к жертвам. Таким образом в стране было зафиксировано рекордное за 37 лет похолодание.

Согласно сообщениям метеорологов, в страну прилетел холодный воздух из Антарктики, который понизил температуру на 10 градусов по Цельсию. В связи с морозами и пониженным атмосферным давлением в штате Виктория погиб человек.

Отмечается, что руководство города Траралнон призвало эвакуировать 26 тысяч жителей. При этом полиция сообщила, что они нашли тело мужчины в автомобиле, затопленном паводковыми водами.

