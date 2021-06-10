Австралию "атаковал" жуткий снежный шторм (фото) [ Редактировать ]
Юго-восточные регионы Австралии залили сильные дожди, а также обрушился масштабный снежный шторм, который привел к жертвам. Таким образом в стране было зафиксировано рекордное за 37 лет похолодание.
Согласно сообщениям метеорологов, в страну прилетел холодный воздух из Антарктики, который понизил температуру на 10 градусов по Цельсию. В связи с морозами и пониженным атмосферным давлением в штате Виктория погиб человек.
Отмечается, что руководство города Траралнон призвало эвакуировать 26 тысяч жителей. При этом полиция сообщила, что они нашли тело мужчины в автомобиле, затопленном паводковыми водами.
The snow is really coming down now in Katoomba pic.twitter.com/zcc7w4dlC9— Saffron Howden (@saffronhowden) June 9, 2021
Читайте также, на юг Австралийского континента обрушился мощный циклон, который оставил без электричества десятки тысяч человек в домохозяйствах, а также поломал огромное количество деревьев. В настоящее время на территории города открылись три центра, где размещаются жители, оставшееся без крыши над головой.
Кроме того, в австралийском штате Новый Южный Уэльс прошла эвакуация около 18 тысяч жителей в связи с сильными ливнями и угрозой масштабных наводнений. Спасатели в настоящее время успели провести по меньшей мере 500 операций по спасению.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Власти стран приняли решение об эвакуации миллионов человек
Дальнейший путь бури проходит через юго-восток
Помимо яйца археологи также обнаружили и старинные игрушки
COVID-19 является очень грозным заболеванием
В эпицентре смерча оказалась окраина города Денвер