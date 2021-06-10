Юго-восточные регионы Австралии залили сильные дожди, а также обрушился масштабный снежный шторм, который привел к жертвам. Таким образом в стране было зафиксировано рекордное за 37 лет похолодание.

Согласно сообщениям метеорологов, в страну прилетел холодный воздух из Антарктики, который понизил температуру на 10 градусов по Цельсию. В связи с морозами и пониженным атмосферным давлением в штате Виктория погиб человек.

Отмечается, что руководство города Траралнон призвало эвакуировать 26 тысяч жителей. При этом полиция сообщила, что они нашли тело мужчины в автомобиле, затопленном паводковыми водами.

The snow is really coming down now in Katoomba pic.twitter.com/zcc7w4dlC9 — Saffron Howden (@saffronhowden) June 9, 2021

Читайте также, на юг Австралийского континента обрушился мощный циклон, который оставил без электричества десятки тысяч человек в домохозяйствах, а также поломал огромное количество деревьев. В настоящее время на территории города открылись три центра, где размещаются жители, оставшееся без крыши над головой.

Кроме того, в австралийском штате Новый Южный Уэльс прошла эвакуация около 18 тысяч жителей в связи с сильными ливнями и угрозой масштабных наводнений. Спасатели в настоящее время успели провести по меньшей мере 500 операций по спасению.

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