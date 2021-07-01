У Парижі виставили для гладачів роботи Бенксі [ Редактировать ]
Понад дві сотні робіт вуличного художника Бенксі можна побачити на виставці в передмісті Парижа. Там представлені оригінали й репродукції, вхід вільний. Влаштував експозицію колекціонер творів митця Франсуа Берардіно.
14 років тому в Лондоні йому пощастило особисто познайомитися з анонімним Бенксі. Тоді художник ще не зажив слави, а нині відомий в усьому світі, хоча уникає публічності, не показує обличчя й приховує справжнє ім'я.
Бенксі присвячує картини гострим соціальним темам і виступає проти мистецтва заради комерції.
Франсуа Берардіно, колекціонер:
Для мене Бенксі став легендарним персонажем, як Зорро чи Робін Гуд. Мені подобаються його витівки і те, як він кепкує з торговців мистецтвом і галерей, жодна з яких не може гідно представити його роботи. Він бунтівник за натурою, і це мені теж до смаку.
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