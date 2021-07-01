Понад дві сотні робіт вуличного художника Бенксі можна побачити на виставці в передмісті Парижа. Там представлені оригінали й репродукції, вхід вільний. Влаштував експозицію колекціонер творів митця Франсуа Берардіно.

14 років тому в Лондоні йому пощастило особисто познайомитися з анонімним Бенксі. Тоді художник ще не зажив слави, а нині відомий в усьому світі, хоча уникає публічності, не показує обличчя й приховує справжнє ім'я.

Бенксі присвячує картини гострим соціальним темам і виступає проти мистецтва заради комерції.

Франсуа Берардіно, колекціонер: