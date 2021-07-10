Спустошену війною і обстрілами землю на смарт-вілли взялися перетворювати в Карабаху. Там рекордними темпами розміновують території і зводять на них сучасні села.

Моя колега Ірина Баглай повернулася з Азербайджану і розкаже про їхній досвід.

Суцільні розруха та бездоріжжя. Такий вигляд мають майже 300 карабаських сіл - після окупації.

Можете собі уявити: менш ніж 30 років тому тут все було квітуче, тут були виноградники, а нині це фактично поле бою. Навіть після звільнення цієї території це поле бою саперів із залізяччям, яке може вибухнути будь-якої миті.

У шалену спеку більше сорока градусів, у важелезних облаштунках - азербайджанським саперам доводиться наосліп шукати міни. Джебраїльський район - один з чотирьох, на які Баку не отримав карти мінних полів.

Мадад Мемадов, провідний фахівець із розмінування Національного агентства з розчищення територій від мін Анама:

Це військовий злочин мінування мирних територій і через це та сторона не надає карти мінування, аби вони не були виявлені. Найбільше від цього можуть постраждати мирні жителі.

Знахідки саперів тут, як на українському Донбасі, мають свою специфіку. І якщо наші лісисті землі ховають у собі не лише міни, а й сюрпризи пелюстки і розтяжки на деревах, то тут міна може маскуватися під камінь.

Габіль Джафаров, супервайзер Національного агентства з розчищення територій від мін Анама:

Змішення протипіхотних і протитанкових. Їх складніше виявити і складніше знешкодити, тому що коли людина бачить протипіхотну піднімає її, то підривається протитанкова.

Цю ділянку зачищають максимально швидко. Звідси мають відбудувати залізницю, що з'єднає Азербайджан із Нахічеванською республікою, яка 30 років була фактично в транспортній блокаді.

Фізулі Кулієв, радник начальника Азербайджанської залізниці:

Нахичеванская наша республика автономная люди только самолетом могут добираться в Баку или через Иран на автомобилях.

Відродити Карабах для азербайджанців насамперед це повернути на рідні землі людей. І ця мрія стає реальністю, коли бачиш ці будинки. Їх звели лише... за три місяці. Всі з іноваційних будівельних матеріалів. Перше село Агали, де можна зрозуміти масштаб проекту Смарт Віллідж. І в кожному селі буде своя спеціалізація: виробництво або сільське господарство.

Акпер Аббасов директор Аграрних інновацій при уряді Азербайджану:

Ми зможемо застосовувати дрони для моніторингу у сільському господарстві, а також застосування гербіцидів та пестицидів, які визначатимуть завдяки відеокамерам на цих дронах. Тож ми отримаємо більшу безпеку життя та здоров'я, а продукти, які вирощуватимуть, матимуть більше шансів на експорт до Європи та інших країн.

Ці "розумні" села будуть автономними. І власною інфраструктурою і навіть забезпеченням енергоресурсами. В одному такому селі буде близько двох сотень будинків. І всі їх безкоштовно отримають корінні мешканці - біженці. Але жити у надсучасних поселенням уже хочуть не лише вони:

Акпер Аббасов, директор Аграрних інновацій при уряді Азербайджану:

Це такі заможні люди, які мають власний бізнес. ми даємо їм таку можливість, якщо ти хочеш будинок площею тисяча квадратів, то ти можеш його звести на своїй ділянці, але за спеціальними правилами. Бо ми маємо тут особливий спільний дизайн та архітектуру.

Подібні сматр-села є й в інших країнах - Індонезії, Ізраїлі, Індії. Карабаська версія, кажуть куратори проекту, вирізняється комплексністю. Їх зводять за принципом заїжджай і живи. При чому з'явитися вони за рік там, де сьогодні лише каміння.