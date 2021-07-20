Штучне серце на продаж! Французькі розробники уперше в світі продали такий орган. Його вже пересадили пацієнтові з Італії. Досі такі протези використовували тільки в клінічних дослідженнях.

Як довго можна прожити зі штучним серцем? І чому померли двоє учасників випробувань - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Воно пульсує, наче справжнє серце. Так само прокачує кров та забезпечує живлення і дихання тканин. Щоправда, утричі важче за живий орган важить трохи більше як кілограм. Цей протез прорив у медицині. Як і серце - він постійно пристосовується до обставин. Приміром, регулює пульс під час бігу.

Вензел Гуртак, директор виробництва французьких розробників штучного серця:

Ми працюємо з мембранами, які рухаються, як прапор на вітрі. І завдяки цьому кров виштовхується дуже делікатно, без жодних жорстких контактів із будь-чим і без застоїв.

Над цим високотехнологічним продуктом працювали майже 15 років. І його вже випробували на собі понад 20 пацієнтів із серцевою недостатністю. Зазвичай це люди, які перебувають при смерті. І навряд чи дочекаються донорського серця.

Стефан П'ят, генеральний директор компанії з розробки штучного серця:

На нашому шляху нам довелося долати багато труднощів, бо ми ж почали розробляти продукт, який ніколи до цього ніхто не робив. Приміром, ми розробили дві гібридні мембрани завдяки збірці двох еліпсоїдних форм - це надзвичайно складно. Багато наших проблем вирішила роботизація процесу.

Щоправда, клінічні випробування цього серця доводилося на деякий час зупиняти. Двоє волонтерів померли після пересадки. В одному випадку - підвели електронні компоненти протезу. В іншому пацієнт випадково зупинив роботу серця. Разом з імплантом хворим одягають пояс із літієвими акумуляторами для живлення серця.

Крістіан Лятремоль, кардіохірург:

Пацієнт вирішив, що сам зможе поміняти батарейки в пристрої, але це була помилка. Персонал лікарні навчений поводженню зі штучним серцем, але лікарі не перебувають у палаті хворого постійно.

Торік у грудні штучне серце дозволили для пересадок у Європі. Та лише напередодні в Італії зробили першу операцію з його застосуванням.

Штучне серце не стане абсолютною заміною справжнього. Пацієнт не зможе жити з цим апаратом до віку, наразі щонайдовше 6 місяців. Але синтетичний орган дає такий необхідний час на пошуки донора. Щодня у світі помирає троє людей в очікуванні донорського серця.