Пульсує, наче справжнє: в Італії пересадили штучне серце нового покоління [ Редактировать ]
Штучне серце на продаж! Французькі розробники уперше в світі продали такий орган. Його вже пересадили пацієнтові з Італії. Досі такі протези використовували тільки в клінічних дослідженнях.
Як довго можна прожити зі штучним серцем? І чому померли двоє учасників випробувань - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
Воно пульсує, наче справжнє серце. Так само прокачує кров та забезпечує живлення і дихання тканин. Щоправда, утричі важче за живий орган важить трохи більше як кілограм. Цей протез прорив у медицині. Як і серце - він постійно пристосовується до обставин. Приміром, регулює пульс під час бігу.
Вензел Гуртак, директор виробництва французьких розробників штучного серця:
Ми працюємо з мембранами, які рухаються, як прапор на вітрі. І завдяки цьому кров виштовхується дуже делікатно, без жодних жорстких контактів із будь-чим і без застоїв.
Над цим високотехнологічним продуктом працювали майже 15 років. І його вже випробували на собі понад 20 пацієнтів із серцевою недостатністю. Зазвичай це люди, які перебувають при смерті. І навряд чи дочекаються донорського серця.
Стефан П'ят, генеральний директор компанії з розробки штучного серця:
На нашому шляху нам довелося долати багато труднощів, бо ми ж почали розробляти продукт, який ніколи до цього ніхто не робив. Приміром, ми розробили дві гібридні мембрани завдяки збірці двох еліпсоїдних форм - це надзвичайно складно. Багато наших проблем вирішила роботизація процесу.
Щоправда, клінічні випробування цього серця доводилося на деякий час зупиняти. Двоє волонтерів померли після пересадки. В одному випадку - підвели електронні компоненти протезу. В іншому пацієнт випадково зупинив роботу серця. Разом з імплантом хворим одягають пояс із літієвими акумуляторами для живлення серця.
Крістіан Лятремоль, кардіохірург:
Пацієнт вирішив, що сам зможе поміняти батарейки в пристрої, але це була помилка. Персонал лікарні навчений поводженню зі штучним серцем, але лікарі не перебувають у палаті хворого постійно.
Торік у грудні штучне серце дозволили для пересадок у Європі. Та лише напередодні в Італії зробили першу операцію з його застосуванням.
Штучне серце не стане абсолютною заміною справжнього. Пацієнт не зможе жити з цим апаратом до віку, наразі щонайдовше 6 місяців. Але синтетичний орган дає такий необхідний час на пошуки донора. Щодня у світі помирає троє людей в очікуванні донорського серця.
по теме
Серце, нирки, печінку, кістковий мозок. І на черзі в інституті Шалімова цього року готуються пересадити... легені! І для пацієнтів всі ці операції безкоштовні
Хлопчик пережив розрив трахеї, крім того, у нього проблема з голосовими зв'язками. Щоб надалі дитина могла повноцінно розмовляти й дихати, необхідна дороговартісна операція
Вакцинуйся, або не зможеш працювати. Такий ультиматум Президент Франції Еммануель Макрон висунув медичним працівникам і співробітникам будинків опіки у спеціальному телевізійному зверненні до нації
Новий препарат уже проходить третій етап клінічних випробувань. Виробники запевняють, що імунна відповідь після щеплення буде активнішою та триватиме довше
Йому зробили планову операцію через хворобу кишківника. Для 84-річного понтифіка це перше хірургічне втручання за час каденції