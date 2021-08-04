В Токио во время Олимпийских игр в дисциплине "легкая атлетика" интерсекс-спортсмен Кристин Мбома оставил позади звезд спорта и завоевал серебрянную награду в дистанции в 200 метров.

У 18-летней Мбомы уровень тестостерона в несколько раз превышает норму, в связи с чем ей удалось побить мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. При этом чемпион Европы в спринте, поляк Марцин Урбас считает ситуацию с намибийской бегуньей несправедливой и требует проверить её половую принадлежность.

Я хотел бы призвать провести тщательное обследование Мбомы. Пусть докажет, что она женщина. Её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами забега видно невооружённым глазом. В строении тела, движении, технике, а также в скорости и выносливости.

Отмечается, что Кристин Мбома является человеком-интерсекс вариации DSD XY. Уровень тестостерона у нее в три раза превышает женские гормоны, что, как считается, дает ей преимущество в силе и выносливости над спортсменками женского пола.

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