Винуватиця стрільби у Полтаві розповіла про цькування і булінг в школі [ Редактировать ]
19-річну полтавку Таїсію Петрову, яка з арбалета підстрелила двох учителів, заарештували на два місяці. На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але причин не назвала.
Натомість розповіла - навчалася в трьох різних школах і всюди потерпала від цькувань. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, та щодо її психічного здоров'я.
Підозрювана:
Я меняла три школы, и в каждой были элементы булинга. Как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас, я к сожалению, не могу на это ответить.
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Дівчина навчалася в трьох різних школах і всюди потерпала від цькувань. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, та щодо її психічного здоров'я.
Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали зловмисницю на місці. Наразі перевіряють психічний стан дівчини. Провадження відкрили за статтею "замах на вбивство кількох людей".
Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали зловмисницю на місці. Наразі перевіряють психічний стан дівчини. Провадження відкрили за статтею "замах на вбивство кількох людей".
Обвиняемая Таисия Петрова предстала перед Фемидой
А причиною смерті став - крововилив у мозок, через удар чи забиття. Щодо інших травм - ще тривають експертизи. Нагадаю, Андрія "швидка" привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня.