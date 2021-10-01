Державна екологічна інспекція перевірить очисні споруди по всій Україні [ Редактировать ]
Якість води в Україні взялася перевіряти Державна екоінспекція. І першим пунктом пішла з рейдами по очисних спорудах. Розпочали інспекцію зі столиці. Хто потрапив під контроль і які результати перевірки? Розкаже Даніїл Снісар.
Фосфати, нітрати, амонійний азот і ще з десяток хімічних сполук... Щороку до головної водної артерії країни, річки Дніпра, скидають понад 4 мільярди кубометрів стічних вод.
З них майже мільярд - неочищених взагалі.
...і так по колу: спочатку забруднена вода труїть рибу, а потім знову потрапляє у труби і витікає з наших кранів. Очисні споруди, які й не в кожному населеному пункті є, вже давно перестали ефективно виконувати свою функцію. Результат - страждають усі: і довкілля, і ми через вживання неякісної води. Долати "водну кризу" постановили на... Радбезі і розробили стратегію. Про це говорили і напередодні на Конгресі регіональних та місцевих влад.
Олексій Чернішов, міністр розвитку громад та територій України:
Ця програма покликана забезпечити мільйони громадян України якісною питною водою, до того ж, мають бути зменшені обсяги неочищених стічних вод. Мусимо визнати - ситуація з водною інфраструктурою в Україні - незадовільна.
Втілювати програму почали з перевірок. За це взялася Державна екологічна інспекція.
Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:
Ми перевіримо всі водоканали, всі підприємства - забруднювачі. Також відпрацьовувалось питання відходів. І окреме доручення по перевірці сміттєзвалищ в Київській області, а також підприємств, що утилізують медичні відходи. Тому що саме відходи, вони також тісно пов’язані з засміченням і забрудненням водних об’єктів, поверхневих вод, ґрунтових вод.
Бортницька станція аерації. Сьогодні із ревізією приїхали сюди. Ця станція - головний біль для жителів одразу кількох лівобережних масивів столиці. Бо там стоїть жахливий сморід! У Бортничі стікаються всі стічні води Києва... і ще 15-ти прилеглих містечок і селищ. Рідину тут очищають та зливають.
Ігор Березань, головний технолог Бортницької станції аерації:
Це очищена вода. Після споруд очистки. Потім цей магістральний канал іде до річки Дніпро, де змішується з водою річки Дніпро.
Та проблема в тому, що станція аерації зведена ще у шістдесяті роки. Вона давно застаріла та потребує реконструкції. Та поки справа далі розмов не йде... Сьогодні фахівці Екоінспекції взяли зразки води, яку станція скидає вже після очищення. В лабораторії її перевірять на відповідність нормам вмісту хімічних сполук.
Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:
У разі виявлення порушень, вказати на ці порушення. У разі виявлення суттєвих, чи тих порушень, які можуть призвести до значних наслідків, припиняти діяльність, накладати збитки. Завдання державних екологічних інспекцій в регіонах і центрального апарату - провести об’єктивні, оперативні перевірки діяльності підприємств-забруднювачів. Протягом цього року, під час проведення перевірок Державною екологічною інспекцією складено близько 4 тисяч протоколів про адмінправопорушення саме водних ресурсів було складено.
Наскільки "чисто" працює Бортницька станція аерації дізнаємося за тиждень, коли будуть готові результати лабораторних досліджень.
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