Генпрокурор підписала підозру меру Одеси [ Редактировать ]
Генпрокурор, Ірина Венедиктова, підписала підозру меру Одеси! Геннадія Труханова та ще чотирьох посадовців звинувачують у земельних оборудках.
Цю справу - розслідувало НАБУ. І за даними слідства, під виглядом оренди фігуранти справи заволоділи ділянками в Одесі. І цим самим, за висновками експертів, міському бюджету завдали збитків на пів мільярда гривень.
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