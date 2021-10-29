В Киеве 1 ноября отменят некоторые городские электрички (список) [ Редактировать ]
В Киеве в понедельник, 1 ноября, отменят городские электрички на трех направлениях. Как пояснили в Киевпасстрансе, это связано с техническими причинами. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.
Как отметили в столичной организации, 1 ноября отменяются следующие электрички:
7304 (Киев - Волынский - Дарница);
7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).
В Киевпасстрансе пояснили, что решение по отмене электричек принято по техническим причинам. В организации пообещали сообщить о возобновлении движения на этих направления дополнительно.
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