Австралійка виграла мільйон в лотереї для щеплених проти Ковіду [ Редактировать ]
Австралійка виграла мільйон в лотереї для щеплених проти Ковіду. 25-річна Джоан Чжу стала переможницею серед трьох мільйонів вакцинованих. У перерахунку на американські долари - її виграш близько семисот п'ятдесяти тисяч.
Частину цієї суми дівчина планує витратити на мандрівку до рідних у Китай на Новий рік. Гроші на вакцинаційну лотерею в Австралії надала спілка філантропів та компаній - задля прискорення імунізації жителів зеленого континенту.
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Від сьогодні вийти на роботу без щеплень не зможуть працівники всіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.
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